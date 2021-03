Stefano De Martino | la tenera foto da bambino Ma i fan notano un particolare | «Non è possibile…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 24 marzo 2021) . Il conduttore napoletano – in onda su Rai2 con l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile – ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto amarcord che ha fatto subito il giro del web. Nell’immagine, un babyDesorridente, con capelli a spazzola e maglione colorato. Nella didascalia, l’ex ballerino di Amici scrive ironico: «Ciao amici, il me del futuro vi aspetta stasera su Rai2 per l’ultima puntata di Stasera tutto é possibile, lo riconoscerete facilmente dato che è l’unico con la cravatta. Saluti e baci dagli anni ‘90». Ma i fan, guardando ladi babyun: «Ma èo il figlio Santiago? Sono identici». E ancora: «Non è possibile, sembra Santiago». Interviene anche Elena Santarelli: «Vabbè è Santiago». ...