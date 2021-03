Sputnik, il 10 aprile team dell’Ema in Russia per controllare i test del vaccino (Di martedì 23 marzo 2021) Mosca, 23 mar – Un team di esperti dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, arriverà in Russia il 10 aprile per controllare i test del vaccino Sputnik V. Lo ha reso noto il ministro della Salute russo Mikhail Murashko. Qualcosa dunque si muove, dopo che pochi giorni fa la Commissione Ue aveva ribadito che nella lotta alla pandemia all’Europa non sarebbe servito il vaccino russo. “team di esperti dell’Ema il 10 aprile in Russia per controllare i testi dello Sputnik” “Un team di esperti dell’Ema arriverà il 10 aprile per controllare i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Mosca, 23 mar – Undi esperti, l’Agenzia europea per i medicinali, arriverà inil 10perdelV. Lo ha reso noto il ministro della Salute russo Mikhail Murashko. Qualcosa dunque si muove, dopo che pochi giorni fa la Commissione Ue aveva ribadito che nella lotta alla pandemia all’Europa non sarebbe servito ilrusso. “di espertiil 10inperi dello” “Undi espertiarriverà il 10peri ...

Advertising

Adnkronos : #vaccino #Sputnik, esperti Ema in #Russia il 10 aprile - petergomezblog : Covid, Cavalieri (Ema): “I vaccini di Moderna, Pfizer e J&J sono efficaci sulle varianti”. Approvazione Sputnik non… - michelefarrugg : RT @IlPrimatoN: L'annuncio di Mosca: il 10 aprile arriveranno gli esperti dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, per verificare i te… - IlPrimatoN : L'annuncio di Mosca: il 10 aprile arriveranno gli esperti dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, per verific… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: Siamo abituati a racconti, a fiabe che non corrispondono alla realtà. Il commissario #Ue #Breton ha detto che ad aprile i… -