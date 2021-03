Spring break | folla a Miami nonostante la pandemia

Advertising

inPrimisNotizie : Le rubriche Aforisma di Paul Valéry, a cura di Heiko Caimi 'Armi e disarmo' di @beretta_g A Presa Diretta l'Ital… - maxsalvia : RT @ilpost: Il caos a Miami Beach per lo “spring break” - lalalatiah : RT @mzkbabe: Miami ghetto asf during spring break - mzkbabe : Miami ghetto asf during spring break - infoitesteri : Miami Beach, è caos per lo «spring break»: rivolta contro le restrizioni anti-Covid -

Sono oltre mille gli arresti effettuati dalla polizia nella parte di South Beach Miami invasa dagli studenti dello(le vacanze di primavera) che hanno violato tutte le norme anti - covid. Lo riportano i media Usa. Dopo l'istituzione del coprifuoco alle 20 su Ocean Drive ed altre vie del centro per ...Per il bahamense Gardiner, iridato in Qatar in 43.48, un avvio sui 200 nelloClassic , meeting portoricano, in cui ha centrato la miglior prestazione mondiale 2021 in 20.24, imitato ...e feste scatenate dello spring break sono una di quelle cose tipiche americane: alcol, musica, sabbia, sole, mare e trasgressione. Soprattutto quest'anno, dopo 12 mesi di restrizioni, la voglia di far ...Ripartono i big di Doha 2019, dai campioni del mondo Steven Gardiner e Shelly-Ann Fraser-Pryce, ai medagliati Fred Kerley e Shanieka Ricketts. Per il bahamense Gardiner, iridato in Qatar in 43.48, un ...