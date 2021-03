Scanzi stasera a Cartabianca (Di martedì 23 marzo 2021) stasera nuovo appuntamento con Cartabianca su Raitre condotto da Bianca Berlinguer, ospite fisso Andrea Scanzi che arriva in puntata dopo due giorni di polemiche sulla sua vaccinazione contro Covid-19 da ‘panchinaro’. Il giornalista è intervenuto più volte a chiarire la vicenda. “La cosa che più mi fa incazzare della vicenda vaccini è che abbiano messo in mezzo i miei genitori – si legge in un suo post su Facebook di alcune ore fa – Tutto avrei voluto fuorché questo. Io ci sono vaccinato a tutta ‘sta cloaca travestita da social. Ma loro no. Il tecnicismo sanitario li ritiene fragili, ma sono molto più forti di me. Non ho rubato il vaccino a nessuno e men che meno a loro, perché le persone fragili non possono fare Astrazeneca”. “Mi sono iscritto alla lista dei panchinari – ribadisce – per rendermi disponibile a ricevere un’eventuale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021)nuovo appuntamento consu Raitre condotto da Bianca Berlinguer, ospite fisso Andreache arriva in puntata dopo due giorni di polemiche sulla sua vaccinazione contro Covid-19 da ‘panchinaro’. Il giornalista è intervenuto più volte a chiarire la vicenda. “La cosa che più mi fa incazzare della vicenda vaccini è che abbiano messo in mezzo i miei genitori – si legge in un suo post su Facebook di alcune ore fa – Tutto avrei voluto fuorché questo. Io ci sono vaccinato a tutta ‘sta cloaca travestita da social. Ma loro no. Il tecnicismo sanitario li ritiene fragili, ma sono molto più forti di me. Non ho rubato il vaccino a nessuno e men che meno a loro, perché le persone fragili non possono fare Astrazeneca”. “Mi sono iscritto alla lista dei panchinari – ribadisce – per rendermi disponibile a ricevere un’eventuale ...

Advertising

andros3000 : @Adnkronos Ottimo....una trasmissione inutile, stasera sarà particolarmente inutile con #scanzi - Adnkronos : #Scanzi stasera a Cartabianca - AvvMDerosa : RT @CostanzaBattis1: @RaffaelePizzati @AlvisiConci @alexa5313 @susannaarcari @BimbiMeb @laura_ceruti @maurizioft @NatMarmo @Agata63803486 @… - Margher69152351 : RT @SALVATOREDILO16: @EmiliaBalestri1 @AndreaScanzi Stasera la Gruber non ha detto una parola su Scanzi , che strano! L’avesse fatto Renzi… - ary_anna : RT @FelipeKarmelo: Stasera io e @RibModerato di nuovo ospiti di sua gattosità @MartinKeufaver, in una diretta Twitch per la maratona solid… -