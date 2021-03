Peter e Laura terrorizzati dal figlio Benno: quei gesti disperati prima dell’omicidio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Peter Neumair e Laura Perselli avrebbero avuto paura di Benno: ora emergono nuovi dettagli inquietanti prima dell’omicidio. (foto dal web)Peter Neumair e Laura Perselli avrebbero avuto timore di Benno Neumair. Per questo motivo i due non solo avrebbero deciso di dormire la notte chiusi nella loro stanza, ma avrebbero preso anche un’altra precauzione nei confronti del proprio figlio. Infatti, preoccupati per la propria incolumità, sembra che il padre e la madre del 31enne avessero cominciato a nascondere i coltelli. Il 63enne e la 68enne avevano paura di un possibile impeto d’ira del giovane. Quest’ultimo soffrirebbe di una schizofrenia paranoide con disturbi di personalità in chiave aggressiva, una malattia che i dottori avrebbero ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021)Neumair ePerselli avrebbero avuto paura di: ora emergono nuovi dettagli inquietanti. (foto dal web)Neumair ePerselli avrebbero avuto timore diNeumair. Per questo motivo i due non solo avrebbero deciso di dormire la notte chiusi nella loro stanza, ma avrebbero preso anche un’altra precauzione nei confronti del proprio. Infatti, preoccupati per la propria incolumità, sembra che il padre e la madre del 31enne avessero cominciato a nascondere i coltelli. Il 63enne e la 68enne avevano paura di un possibile impeto d’ira del giovane. Quest’ultimo soffrirebbe di una schizofrenia paranoide con disturbi di personalità in chiave aggressiva, una malattia che i dottori avrebbero ...

