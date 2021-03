Perché Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata e da chi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Protagonista della serie-evento di Rai1, Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata: gran parte del pubblico ha scoperto solo con la messa in onda del primo episodio, il 23 marzo, che la giovane attrice emiliana rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni, recentemente promossa a pieni voti sul palco del Festival di Sanremo, ha una voce che non è la sua nel dramma sulla vita del genio rinascimentale Da Vinci. Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata Perché la serie è girata in inglese: questa co-produzione internazionale targata Rai Fiction, Big Light Productions, France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures, realizzata da Lux Vide e Sony Pictures Television, è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Protagonista della serie-evento di Rai1,dein: gran parte del pubblico ha scoperto solo con la messa in onda del primo episodio, il 23 marzo, che la giovane attrice emiliana rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni, recentemente promossa a pieni voti sul palco del Festival di Sanremo, ha una voce che non è la sua nel dramma sulla vita del genio rinascimentale Da Vinci.deinla serie è girata in inglese: questa co-produzione internazionale targata Rai Fiction, Big Light Productions, France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures, realizzata da Lux Vide e Sony Pictures Television, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Matilda Leonardo, Matilda De Angelis a Mara Venier: 'Non potevamo fare una rottura di palle' Matilda De Angelis è la protagonista di Leonardo , la serie incentrata sulla vita di Leonardo Da Vinci. Ospite di Mara Venier a Domenica in, l'attrice ha spiegato in maniera colorita perché la storia ...

Leonardo, Matilda De Angelis sul doppiaggio: 'Non è la mia voce' " Domani va in onda Leonardo - ha esordito Matilda - Chi ha visto il trailer ha già capito che non mi sono doppiata io perché stavo lavorando, quindi non sono riuscita a doppiarmi. Lo dico qua su ...

