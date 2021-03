Per la prima volta i videogiochi in Italia hanno superato i 2 miliardi di euro (Di martedì 23 marzo 2021) C'era da aspettarselo considerato il tanto tempo speso chiusi in casa nel 2020. Ma sapere che il giro d'affari dei videogiochi in Italia ha superato, per la prima volta nella sua storia, i 2 miliardi di euro di ricavi nel 2020 è comunque un risultato importante. Lo è su vari fronti, come ha spiegato l'associazione di categoria Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA) presentando l'ultimo rapporto sui videogiochi in Italia, che ha fotografato il mercato nostrano dello scorso anno. Il giro d'affari è cresciuto del 21,9% fino a 2,179 miliardi di euro, sostenuto soprattutto dal software. hanno giovato, naturalmente, i vari lockdown, che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) C'era da aspettarselo considerato il tanto tempo speso chiusi in casa nel 2020. Ma sapere che il giro d'affari deiinha, per lanella sua storia, i 2didi ricavi nel 2020 è comunque un risultato importante. Lo è su vari fronti, come ha spiegato l'associazione di categorian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA) presentando l'ultimo rapporto suiin, che ha fotografato il mercato nostrano dello scorso anno. Il giro d'affari è cresciuto del 21,9% fino a 2,179di, sostenuto soprattutto dal software.giovato, naturalmente, i vari lockdown, che ...

Advertising

WeAreTennisITA : Un momento storico per il tennis italiano che da oggi ha 9?? giocatori fra i migliori 1??0??0?? ???? 10 Berrettini 1… - lucianonobili : Prima le balle sui genitori, sulla lista di attesa che non esiste. Poi, per giustificare di aver saltato la fila pe… - lucianonobili : #Scanzi salta la fila per vaccinarsi prima. #Morra non vuole essere da meno. E per far vaccinare i parenti fa il bl… - yijeongismybaby : @Biniebinny Ma non è possibile che io con tutte le cose che devo fa devo anche stare a fare il lavoro che dovrebbe… - stammiLontano : Ogni tanto mi manca quella emozione di prendere per la prima volta in braccio mia figlia. Ogni tanto un altro figlio lo vorrei. -