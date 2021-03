Orlando Bloom | «Il sesso con Katy Perry? Non abbastanza | da genitori»

(Di martedì 23 marzo 2021) «Quante volte faccio sesso con la mia compagna? Non abbastanza, ma bisogna tener conto che abbiamo appena avuto una bambina». Orlando Bloom apre uno spiraglio sulla sua intimità e rivela come sia diminuita l’attività sotto le lenzuola con Katy Perry dopo l’arrivo della figlia Daisy Dove. Un dettaglio che non sembra intaccare l’intesa di coppia: recentemente il gossip ha parlato pure di un presunto matrimonio segreto tra l’attore e la cantante.

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Bloom

