(Di martedì 23 marzo 2021) "Sta andando tutto abbastanza bene per San Siro. Ilcon, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore. Raggiungere l'Inter? Dobbiamo concentrarci su noi, la squadra deve vincere le restanti partite". Ha le idee chiare l'attaccante delche, intervenuto sulle frequenze di "Radio Marca", si è espresso sul momento vissuto della squadra e sull'obiettivo: non sfumato, nonostante la fuga dell'Inter. "Abbiamo fatto una squadra che unisce i giovani all'esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie A. Mi piace la pressione e conosciamo già il club che è il. Sono molto felice di indossare la loro maglia e ...

Advertising

Gazzetta_it : Trequartista, esterno, macchina da punti: è questo il Brahim Diaz che serve al #Milan - FcInterNewsit : Milan, Brahim Diaz: 'Raggiungere l'Inter? Vinciamo le gare che restano pensando solo a noi stessi' - Mediagol : #Milan, Brahim Diaz: 'Legame con Ibra fenomenale, pronto a dare il 100%. Scudetto? Pensiamo a noi stessi'… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Brahim Diaz: «Raggiungere l'Inter? Il Milan deve vincere le prossime partite» - - ElTrattore : RT @internewsit: Brahim Diaz: «Raggiungere l'Inter? Il Milan deve vincere le prossime partite» - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

... lasciando la panchina della Viola dopo la sconfitta in campionato contro il. Una gara molto ...dalle dure polemiche arbitrali per un rigore negato ( fallo su Franck Ribery diDiaz) e per ..."Raggiungere l'Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite": è l'obiettivo delraccontato daDiaz - convocato dalla Spagna Under 21, in un'intervista a Radio Marca. I ll, ora lontano sei punti dai nerazzurri ma con una partita in più, proverà a mettere i ..."Raggiungere l'Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite": è l'obiettivo del Milan raccontato da Brahim Diaz - convocato dalla Spagna Under 21, in un'inte ...Per noi sarebbe fondamentale per arrivare fino in fondo nel miglior modo possibile“. Sul giocare a Milano “Sono davvero contento di giocare con il Milan, di indossare la maglia rossonera e darò sempre ...