Mihajlovic, il Bologna in pressing per il futuro (Di martedì 23 marzo 2021) Bologna - All'assalto di Sinisa Mihajlovic per strappargli un nuovo sì, nonostante tra le parti c'è un contratto in essere con scadenza nel giugno del 2023 ma è anche vero che il tecnico serbo vuole ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021)- All'assalto di Sinisaper strappargli un nuovo sì, nonostante tra le parti c'è un contratto in essere con scadenza nel giugno del 2023 ma è anche vero che il tecnico serbo vuole ...

Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic, il Bologna in pressing per il futuro: Parte l’assalto dei rossoblù: va accontentato l’allenatore. Sinis… - bologna_sport : #calciomercato anche per gli allenatori: il #Bologna pensa a Gotti in caso di addio a #Mihajlovic - CaratiGmail : RT @TuttoBolognaWeb: Morello: 'Analogie Mihajlovic e Ulivieri. La cooperativa del gol? Vai in campo sapendo che ognuno può segnare' - https… - ZO_it : Di Fabio #Cassanelli. #Orsolini #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #tifosi #critiche #Mihajlovic #SkovOlsen #Mancini… - VivInterNews : RT @internewsit: Bologna-Inter, Mihajlovic non perde tempo: fissata la ripresa dei lavori - -