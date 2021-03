Maserati - La Levante Hybrid è in arrivo (Di martedì 23 marzo 2021) La Maserati Levante Hybrid è in arrivo. A confermarlo è una pagina del sito ufficiale della Casa di Modena che invita i potenziali clienti a registrarsi per rimanere informati sulla prima Suv ibrida del Tridente. Tutto procede secondo i piani, dunque: dopo il lancio della Ghibli Hybrid, il Tridente aveva già confermato che l'elettrificazione avrebbe coinvolto anche altri modelli della gamma. Per il momento, tuttavia, il costruttore non ha fornito dettagli precisi sulla data di lancio della nuova versione della sport utility, della quale non si conoscono ancora le caratteristiche tecniche. Quattro cilindri? Forse. La Levante potrebbe seguire le orme della prima ibrida del marchio, riproponendo lo stesso powertrain mild Hybrid portato al debutto dalla berlina Ghibli lo ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 marzo 2021) Laè in. A confermarlo è una pagina del sito ufficiale della Casa di Modena che invita i potenziali clienti a registrarsi per rimanere informati sulla prima Suv ibrida del Tridente. Tutto procede secondo i piani, dunque: dopo il lancio della Ghibli, il Tridente aveva già confermato che l'elettrificazione avrebbe coinvolto anche altri modelli della gamma. Per il momento, tuttavia, il costruttore non ha fornito dettagli precisi sulla data di lancio della nuova versione della sport utility, della quale non si conoscono ancora le caratteristiche tecniche. Quattro cilindri? Forse. Lapotrebbe seguire le orme della prima ibrida del marchio, riproponendo lo stesso powertrain mildportato al debutto dalla berlina Ghibli lo ...

Advertising

giannettimarco : RT @quattroruote: La #Maserati #Levante #Hybrid è pronta al debutto: la Casa del Tridente ha confermato sul proprio sito web l'arrivo della… - quattroruote : La #Maserati #Levante #Hybrid è pronta al debutto: la Casa del Tridente ha confermato sul proprio sito web l'arrivo… - ShawnDon82 : @KevOnStage The Maserati Levante video???? - Rassoul_auto : Maserati Levante?? - CarClassified_ : 2021 Maserati Levante GranLusso Blu new for sale -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Levante Maserati - La Levante Hybrid è in arrivo La Maserati Levante Hybrid è in arrivo. A confermarlo è una pagina del sito ufficiale della Casa di Modena che invita i potenziali clienti a registrarsi per rimanere informati sulla prima Suv ibrida del ...

Ferrari Purosangue: nuova interpretazione stilistica del SUV di Maranello [RENDER] ... che per il momento è stato immortalato solo su prototipo con carrozzeria della GTC4Lusso e della Maserati Levante. Nella carrellata di render apparsi negli ultimi mesi sul web, l'ultimo in ordine ...

Maserati Levante Hybrid: informazioni e uscita della Suv ibrida - Quattroruote.it Quattroruote La Levante Hybrid è in arrivo La Suv ibrida potrebbe presto affiancare le versioni a gasolio senza sostituirle, come già visto per la berlina Ghibli ...

Ferrari Purosangue: nuova interpretazione stilistica del SUV di Maranello [RENDER] La Ferrari Purosangue, l'innovativo ed inedito SUV ad alte prestazioni della Casa di Maranello, continua a ispirare i designer di tutto il mondo che, in attesa del suo debutto atteso nei prossimi mesi ...

LaHybrid è in arrivo. A confermarlo è una pagina del sito ufficiale della Casa di Modena che invita i potenziali clienti a registrarsi per rimanere informati sulla prima Suv ibrida del ...... che per il momento è stato immortalato solo su prototipo con carrozzeria della GTC4Lusso e della. Nella carrellata di render apparsi negli ultimi mesi sul web, l'ultimo in ordine ...La Suv ibrida potrebbe presto affiancare le versioni a gasolio senza sostituirle, come già visto per la berlina Ghibli ...La Ferrari Purosangue, l'innovativo ed inedito SUV ad alte prestazioni della Casa di Maranello, continua a ispirare i designer di tutto il mondo che, in attesa del suo debutto atteso nei prossimi mesi ...