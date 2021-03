Letta: “Nel Pd donne straordinarie sempre un passo indietro, schiacciate dal sistema” (Di martedì 23 marzo 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta parla in un’intervista a Repubblica del ruolo delle donne nel partito dopo l’annuncio di voler sostituire gli attuali capigruppo in Parlamento con due figure femminili. Nella conversazione con Annalisa Cuzzocrea e Concita De Gregorio, l’ex premier ammette che stabilire “quote” non è sufficiente. “Non è sufficiente la questione delle quote. Sono a favore, ma funzionano sui gruppi di persone. Il problema sono gli incarichi monocratici che da noi sono tutti al maschile perché abbiamo un meccanismo di selezione basato sulla forza”, dichiara il neo segretario, che parla anche del motivo per cui, in poco tempo, ha deciso di rispondere all’invito degli altri dirigenti che gli hanno chiesto di subentrare a Zingaretti. “Secondo me la politica, la passione che uno ha dentro, alla fine non si sopisce mai. Io ce l’ho da quando al ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Il segretario del Pd Enricoparla in un’intervista a Repubblica del ruolo dellenel partito dopo l’annuncio di voler sostituire gli attuali capigruppo in Parlamento con due figure femminili. Nella conversazione con Annalisa Cuzzocrea e Concita De Gregorio, l’ex premier ammette che stabilire “quote” non è sufficiente. “Non è sufficiente la questione delle quote. Sono a favore, ma funzionano sui gruppi di persone. Il problema sono gli incarichi monocratici che da noi sono tutti al maschile perché abbiamo un meccanismo di selezione basato sulla forza”, dichiara il neo segretario, che parla anche del motivo per cui, in poco tempo, ha deciso di rispondere all’invito degli altri dirigenti che gli hanno chiesto di subentrare a Zingaretti. “Secondo me la politica, la passione che uno ha dentro, alla fine non si sopisce mai. Io ce l’ho da quando al ...

