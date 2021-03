La neve potrebbe cadere anche nel mese di aprile (Di martedì 23 marzo 2021) Ricordate l’articolo “aprile dolce dormire”? In quell’occasione evidenziammo le peculiarità di un mese, il prossimo, che in molti tendono a sottovalutare. Le condizioni meteo possono cambiare in men che non si dica, possono passare dal caldo anomalo al freddo, addirittura al freddo invernale. neve ad aprile? Sì, può capitare. Non sarebbe la prima volta, non sarebbe neppure l’ultima. Non parliamo di neve sui monti, quella ci sta tutta ed anzi, se non cadesse sarebbe un problema. Stiamo parlando di neve a bassa o bassissima quota perché sì, può succedere anche ad aprile. Addirittura ad aprile inoltrato, allorquando la Primavera dovrebbe iniziare a profumare d’Estate. Vi potremmo citare tanti esempi, ma a quel punto si tramuterebbe in ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Ricordate l’articolo “dolce dormire”? In quell’occasione evidenziammo le peculiarità di un, il prossimo, che in molti tendono a sottovalutare. Le condizioni meteo possono cambiare in men che non si dica, possono passare dal caldo anomalo al freddo, addirittura al freddo invernale.ad? Sì, può capitare. Non sarebbe la prima volta, non sarebbe neppure l’ultima. Non parliamo disui monti, quella ci sta tutta ed anzi, se non cadesse sarebbe un problema. Stiamo parlando dia bassa o bassissima quota perché sì, può succederead. Addirittura adinoltrato, allorquando la Primavera dovrebbe iniziare a profumare d’Estate. Vi potremmo citare tanti esempi, ma a quel punto si tramuterebbe in ...

Advertising

zazoomblog : La neve potrebbe cadere anche nel mese di aprile - #potrebbe #cadere #anche #aprile - MassimoChiaram7 : RT @rob_castellano: #Maltempo in primo piano: la #neve ha imbiancato diverse zone del #Molise. Emergenza #covid: siamo stati a #Gambatesa e… - mediainaf : RT @rob_castellano: #Maltempo in primo piano: la #neve ha imbiancato diverse zone del #Molise. Emergenza #covid: siamo stati a #Gambatesa e… - rob_castellano : #Maltempo in primo piano: la #neve ha imbiancato diverse zone del #Molise. Emergenza #covid: siamo stati a… - photonmessage : E così a Catania il 22 e il 23 Marzo 2021 potrebbe nevicare o formarsi ghiaccio. Vediamo se sarà così davvero. Io a… -