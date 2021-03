Intervista a Pierluigi De Felice | due grandi rimorsi !!!

Leggi su velaac

(Di martedì 23 marzo 2021)to di recente(Pigi) De, componente dell'Italiana Luna Rossa Prada Team : "Ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Sicuramente siamo stati molto fortunati ad essere in questi ultimi cinque mesi in questo Paese no-covid. Non abbiamo mai pensato fosse impossibile vincere sapevamo che partendo davanti a New Zealand avremmo potuto tenerli dietro, abbiamo fatto ogni regata dando il massimo. Sapevamo che, se fossero stati avanti loro, anche quando facevamo tutto in maniera perfetta, la loro velocità della barca era leggermente maggiore. Sarebbe stato difficile contrattaccare se non fossimo stati davanti dall’inizio. In realtà, non ho mai pensato fosse impossibile.Hanno vinto anche perchè ogni giorno hanno apportato miglioramenti hanno imparato a condurre la barca, perchè comunque non ...