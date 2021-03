Ilary Blasi | il look per l’Isola colpisce La moglie di D’Ambrosio | “Quegli orecchini…”

(Di martedì 23 marzo 2021) Anche ladi D'Ambrosio, mentre il marito è ancora in isolamento in casa perché tra i contagiati del covid19, si è rilassata davanti all'Isola dei Famosi. Ladel calciatore dell'Inter, dopo aver messo i suoi due bimbi a nanna ha girato su Canale 5. Colpitissima dalscelto da. Vestito giallo oro con un nodo sulla pancia che ne ha messo in evidenza tutte le curve. Capelli legati in uno chignon alto e due orecchini vistosissimi.Enza De Cristofaro li ha notati e ha scritto: "Unapazzesca. Ma io inorecchini ci vedo troppo due zeppole di San Giuseppe con le amarene. Livello fame advance pro". Golssip.

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - ciuffini_alex : La bellissima Ilary Blasi???????? - ciuffini_alex : La bellissima Ilary Blasi???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Il Fatto Quotidiano

... sembrava potessimo godere dell'apparizione di Elenoire Casalegno nelle vesti di inviata in Honduras per l'esordiente edizione dell' Isola dei Famosi , condotto da. Notizia poi sfatata ...Lunedì 22 marzo è andata in onda la terza puntata dell'Isola dei Famosi', condotto dacon gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, eliminato durante la scorsa puntata in diretta, Akash Kumar ha perso lo ...Rudi Smaila invece si sbilancia un po' di più e dice la sua sul giovane ragazzo della concorrente, il 22enne Jeda, sempre in studio durante le puntate in diretta della trasmissione condotta da Ilary ...Le sfide sono di cultura generale e di abilità fisica”. Tra gli ospiti Max Giusti ed Elettra Lamborghini. Simona Ventura su Ilary Blasi conduttrice de L’Isola dei Famosi: “Non do giudizi nè consigli” ...