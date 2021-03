I soliti Ignoti | Amadeus ed il ricordo commovente per il collega scomparso

Leggi su formatonews

(Di martedì 23 marzo 2021) Nella puntata che abbiamo avuto modo di vedere ieri, per quanto riguarda Iha ricordato un grandeed ilieri sera ad IL’appuntamento dopo il Tg1 è ormai fisso con il programma condotto alla perfezione da. Ma ieri sera c’è stato ilda parte del padrone di casa di unche è venuto a mancare, vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato.ed ildolcissimo Aiieri sera come ospite Vip, per cercare di vincere il montepremi e donarlo all’associazione che ...