Gli italiani preferiscono le rosse: RTL 102.5 la Radiovisione del futuro (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 19 milioni gli italiani che seguono la radio attraverso un schermo: TV, smartphone o pc. Con una crescita del ben 8% in più rispetto all'anno scorso. Questi i dati diffusi dal Censis pochi giorni fa. In questo periodo storico in cui abbiamo familiarizzato maggiormente con gli schermi, causa anche il triste momento pandemico che ci obbliga al distanziamento sociale e in cui gli schermi hanno sostituito il contatto, soprattutto nella formazione e nel lavoro, ci sono realtà che hanno guardato al futuro proprio valorizzando l'uso del contatto visivo. RTL 102.5 un esempio da seguire RTL102.5, la radio più seguita in Italia, è anche la prima a scommettere sulla rivoluzione in simul-cast con la televisione. Non è un progetto nato adesso quello di RTL 102.5, ma ben vent'anni fa, un esperimento riuscito, visto che la Radiovisione ...

