GameStop e le tensioni interne all' azienda raccontate da un ex dirigente

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 marzo 2021)torna al centro dell'attenzione mentre si prepara a pubblicare il suo primo report sugli utili da quando le sue azioni sono aumentate di valore nel gennaio di quest'anno. Un exha parlato al Wall Street Journal delle turbolenzeall'riguardo la sua direzione. Chris Petrovic è entrato a far parte dinel 2009 per guidare le iniziative digitali della compagnia, ma afferma che, in questo spazio, iniziative come download di giochi digitali e streaming di giochi, sono state rapidamente abbandonate. Petrovic si è dimesso danel 2013. "Molte delle iniziative che avevamo proposto e in cui abbiamo investito sono morte", ha detto Petrovic a proposito del tempo trascorso in. Ha anche parlato di una divisione interna tra ...