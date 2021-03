Gabriel Garko e Tommaso Zorzi furiosi | “Queste cose non devono succedere”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 marzo 2021) In questi giorni, la cronaca italiana ha documentato un fatto a dir poco ignobile accaduto a Roma. Una coppia di fidanzati gay è stata brutalmente attaccata e picchiata da un uomo solo perché si erano baciati in pubblico. Un episodio che ha scatenato la protesta web di tantissimi personaggi dello spettacolo. In primis quella di. I due volti noti, infatti, hanno lanciato un duro appello riguardo il voto sulla legge Zan contro l’omofobia.: il messaggio alla coppia aggredita Nonostante siamo nel 2021, è accaduto ancora e per l’ennesima volta: due gay sono stati aggrediti a Roma e il video sta facendo il giro del web. Mentre si trovavano alla stazione romana Valle Aurelia, due ragazzi sono stati presi a pugni e calci da un uomo. Uno dei due ha ...