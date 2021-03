Fnaarc a Regione Lombardia | sospendere il bollo auto agli agenti e rappresentanti di commercio

(Di martedì 23 marzo 2021), la Federazione deglidi, chiede all’assessore a Bilancio e Finanza di, Davide Carlo Caparini, l’esenzione del pagamento delper la categoria degli, come previsto dalla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale lombardo il 1° dicembre 2020 con i contributi alle imprese e alle partite Iva. Con l’emergenza Covid, glidi, oltre 36.600 ine poco meno di 3 mila in Bergamasca, sono tra le categorie maggiormente penalizzate nello svolgimento della propria attività. L’aumento dei costi legati alla mobilità, i ricavi in discesa e i sostegni ...

riviera24 : Imperia, Michelis (Fnaarc) chiede a Regione Liguria l’esenzione del pagamento del bollo auto per gli agenti di comm… -

confida in una risposta sollecita e concreta da parte diLombardia.- Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio Fondata nel 1945, F. N. A. A. R. C. ...... Aiutateci ad informarvi! Il presidente provinciale della, Federazione nazionale agenti e rappresentati di commercio , paolo Michelis, ha inviato una lettera al presidente della..."Esenzione del pagamento del bollo auto per gli agenti di commercio emiliano romagnoli". E' la richiesta avanzata all'Assessorato al Bilancio della ...Crisi Covid-19, la proposta: “Sospendere il bollo per gli agenti di commercio: l’auto è il nostro ufficio” "Mercato in sofferenza da mesi" conferma l'Ascom.