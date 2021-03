Fabrizio Corona trasferito di notte dall’ospedale al carcere: “Non si reggeva in piedi” (Di martedì 23 marzo 2021) Su Instagram il video dell’avvocato di Fabrizio Corona, è lui ad avvisare che è stato portato in carcere, ieri sera, di notte, al buio. Corona era ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano ma alle 22:45 è stato condotto in carcere. Ad occuparsi del suo trasferimento otto agenti che l’hanno svegliato e portato via. L’avvocato Ivano Chiesa commenta di non avere mai visto niente del genere in 35 anni di carriera, non è mai accaduto un trasferimento al buio dall’ospedale al carcere. Forse una scelta per evitare l’impatto mediatico. Lui l’ha visto, ieri sera ha parlato con Corona e racconta cosa ha visto. Fabrizio Corona trasferito AL ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) Su Instagram il video dell’avvocato di, è lui ad avvisare che è stato portato in, ieri sera, di, al buio.era ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano ma alle 22:45 è stato condotto in. Ad occuparsi del suo trasferimento otto agenti che l’hanno svegliato e portato via. L’avvocato Ivano Chiesa commenta di non avere mai visto niente del genere in 35 anni di carriera, non è mai accaduto un trasferimento al buioal. Forse una scelta per evitare l’impatto mediatico. Lui l’ha visto, ieri sera ha parlato cone racconta cosa ha visto.AL ...

MediasetTgcom24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza, il legale: 'Sta molto male, dov'è finita l'umanità?' #fabriziocorona… - SkyTG24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza dopo un ricovero in ospedale di dieci giorni - fanpage : 'In 35 anni di carriera non mi era mai capitato” L'avvocato di Fabrizio Corona non ci sta e denuncia l'episodio su… - infoitcultura : Fabrizio Corona in carcere, il legale: 'Sta molto male, dov'è finita l'umanità?' - infoitcultura : Fabrizio Corona trasferito in carcere -