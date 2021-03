Dante come luce nella selva oscura del nostro tempo

Leggi su panorama

(Di martedì 23 marzo 2021) In vista del giorno dedicato al Sommo Poeta si moltiplicano omaggi e citazioni, soprattutto quest'anno, a 700 anni dalla scomparsa. Attenzione però a non renderlo un fenomeno pop e allontanarsi così dall'insegnamento ancora attuale e dalla traccia lasciata proprio daalla caccia di like e guadagni con il suo nome. «Altri ne hanno fatto un monumento, per dimenticare un po' più in fretta». Così Francesco De Gregori gela ogni tipo di riconoscenza per gli omaggi, i tributi, i ricordi e le commemorazioni a Luigi Tenco, cantautore-poeta morto suicida a ventinove anni durante il Festival di Sanremo nel 1967. De Gregori nutre grande curiosità e ha profonda stima e nei confronti di Tenco, proprio per questo fatica ad accettare che «tutti dicevano io sono stato tuo padre purché lo spettacolo non finisca», cosìnon può non vedere...