Covid, nel bollettino di oggi 18.765 nuovi casi e un numero elevato di decessi (551) (Di martedì 23 marzo 2021) Covid bollettino oggi 23 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 18.765 i nuovi casi di Covid registrati oggi, mentre c'è purtroppo un "boom" di decessi: 551 nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 335.189 e il tasso di positività è al 5,6%. Sono 317 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il numero dei ricoverati con coronavirus in rianimazione a 3.546. Il numero di posti letto occupati in più rispetto a ieri è di 36. Ci sono 349 i ricoverati con sintomi in più negli ospedali con coronavirus, aumento che porta il totale a 28.428 persone nei reparti. In Emilia-Romagna 1.578 nuovi ...

