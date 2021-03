Covid e vaccini, l'andamento dei decessi in Italia e nel Regno Unito a confronto (Di martedì 23 marzo 2021) Da una parte una campagna vaccinale che prosegue spedita e il numero di vittime più basso da diversi mesi a questa parte, dall’altra le somministrazioni che vanno a rilento e la curva dei decessi che rimane drammaticamente alta. Messe a confronto, le curve che rappresentano la cifra più tragica della pandemia, quella delle vittime, in Italia e in Gran Bretagna mostrano una divergenza che sottolinea l’importanza di una campagna vaccinale quanto più rapida possibile. Ieri, 22 marzo, il Regno Unito ha registrato il numero più basso di decessi dallo scorso ottobre, 17. Il 23, invece, per l’Italia il record è stato purtroppo opposto: 551, un numero di morti che non si vedeva dal 19 gennaio (Covid, L’andamento DEI CONTAGI IN ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 marzo 2021) Da una parte una campagna vaccinale che prosegue spedita e il numero di vittime più basso da diversi mesi a questa parte, dall’altra le somministrazioni che vanno a rilento e la curva deiche rimane drammaticamente alta. Messe a, le curve che rappresentano la cifra più tragica della pandemia, quella delle vittime, ine in Gran Bretagna mostrano una divergenza che sottolinea l’importanza di una campagna vaccinale quanto più rapida possibile. Ieri, 22 marzo, ilha registrato il numero più basso didallo scorso ottobre, 17. Il 23, invece, per l’il record è stato purtroppo opposto: 551, un numero di morti che non si vedeva dal 19 gennaio (, L’DEI CONTAGI IN ...

