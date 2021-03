Covid, 18 decessi e 188 nuovi casi positivi in Abruzzo nelle ultime 24 ore (Di martedì 23 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 62902 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 188 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 88 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 2041 (di età compresa tra 41 e 102 anni, 4 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 13 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 62902 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 188(di età compresa tra 1 e 88 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18e sale a 2041 (di età compresa tra 41 e 102 anni, 4 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 13sono riferiti aavvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero deisono compresi ...

