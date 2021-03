Cos' è la coscienza?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) “Come sappiamo che i nostri pensieri sono «nostri»? Noterete la similarità con il problema già menzionato per la vista cieca: come faccio a sapere che quello che vedo son io che lo vedo? Che la percezione mi appartiene? Nel caso del pensiero la domanda è ancora più intrigante. Spesso i pensieri sembrano giungerci in modo erratico, bislacco e imprevedibile. Diciamo «non so perché mi è venuto in mente questo pensiero», ma in condizioni normali, in assenza di patologie, non abbiamo dubbi sul fatto che quel pensiero, che pure non si sa da dove sia venuto, sia comunque un nostro pensiero”. Già nel 1637 Cartesio poneva, attraverso il dubbio, la radice di quello che sarebbe stato poi il pensiero occidentale, con il riconoscimento del pensiero come strumento di conferma del proprio essere nel mondo. Ma le domande sul chi siamo e su come funziona il nostro cervello non sono certamente finite ...