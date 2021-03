Conegliano in finale di Champions, per Novara non c'è scampo (Di martedì 23 marzo 2021) Conegliano - Novara 3 - 0 (25 - 15, 25 - 23, 25 - 20) — Conegliano è la prima finalista della Champions League (1 maggio a Verona), grazie ai primi due set vinti con autorevolezza e concedendo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021)3 - 0 (25 - 15, 25 - 23, 25 - 20) —è la prima finalista dellaLeague (1 maggio a Verona), grazie ai primi due set vinti con autorevolezza e concedendo ...

