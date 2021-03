Civitavecchia, cocaina e quasi 2.000 euro in contanti: nei guai un 29enne (Di martedì 23 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nella serata di ieri, hanno arrestato un italiano di 29 anni. Il giovane, con precedenti, è accusato del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. La droga rinvenuta in suo possesso, dopo il blitz, è stata sequestrata. Civitevecchia: spaccio di cocaina, arrestato un 29enne In particolare i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale hanno effettuato una attività antidroga che ha consentito di rinvenire e sequestrare l’importante quantitativo di sostanza stupefacente. Parliamo di un peso complessivo di 110 grammi di cocaina, suddiviso in due involucri, e la somma contante di 1930 euro, verosimile provento dell’illecita attività, nonché di 6 confezioni di sostanze anabolizzanti del tipo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia di, nella serata di ieri, hanno arrestato un italiano di 29 anni. Il giovane, con precedenti, è accusato del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. La droga rinvenuta in suo possesso, dopo il blitz, è stata sequestrata. Civitevecchia: spaccio di, arrestato unIn particolare i Carabinieri della Stazione diPrincipale hanno effettuato una attività antidroga che ha consentito di rinvenire e sequestrare l’importante quantitativo di sostanza stupefacente. Parliamo di un peso complessivo di 110 grammi di, suddiviso in due involucri, e la somma contante di 1930, verosimile provento dell’illecita attività, nonché di 6 confezioni di sostanze anabolizzanti del tipo ...

