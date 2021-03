Ballando con le Stelle, svelata la prima concorrente del programma (Di martedì 23 marzo 2021) La prima concorrente del programma “Ballando con le Stelle” è stata svelata. Scopriamo insieme di chi si tratta. Il vincitore della scorsa edizione di Ballando con le Stelle è stato Gilles RoccaSono passati pochi mesi dalla conclusione di uno dei programmi della Rai, “Ballando con le Stelle”, ma già si sta formando il cast per la nuova edizione. A svelare il primo nome della concorrente che parteciperà alla trasmissione condotto da Milly Carlucci è stato il settimanale Di Più. Si tratta della prima Miss Italia eletta via social Martina Sambucini. LEGGI ANCHE—>ISOLA DEI FAMOSI, DOPO L’ELIMINAZIONE AKASH KUMAR PUBBLICA LA CHAT CON TOMMASO ZORZI Ed è stata la stessa ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021) Ladelcon le” è stata. Scopriamo insieme di chi si tratta. Il vincitore della scorsa edizione dicon leè stato Gilles RoccaSono passati pochi mesi dalla conclusione di uno dei programmi della Rai, “con le”, ma già si sta formando il cast per la nuova edizione. A svelare il primo nome dellache parteciperà alla trasmissione condotto da Milly Carlucci è stato il settimanale Di Più. Si tratta dellaMiss Italia eletta via social Martina Sambucini. LEGGI ANCHE—>ISOLA DEI FAMOSI, DOPO L’ELIMINAZIONE AKASH KUMAR PUBBLICA LA CHAT CON TOMMASO ZORZI Ed è stata la stessa ...

