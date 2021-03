Vicky ha 7 anni e rischia di diventare cieca, per lei scendono in campo i vip: da Chiara Ferragni a Ibrahimovic, l’asta per aiutare a curarla (Di lunedì 22 marzo 2021) Vip italiani uniti per aiutare Vicky, una bimba di 7 anni affetta da una rara malattia genetica che rischia di farla diventare cieca. Per aiutarla, la sua mamma ha contattato personalmente i vip dello sport e dello spettacolo italiano, ottenendo una grande quantità di adesioni. Ognuno ha messo in palio un oggetto o un’esperienza acquistabile tramite un’asta online e tutto il ricavato sarà destinato alla ricerca per aiutare la piccola. La rarissima malattia di Vicky Silvia Cerolini è la mamma di Vicky, una bimba di soli 7 anni affetta da una rara malattia genetica, che colpisce 2 bambini ogni 100mila. Parlando con il Corriere della Sera, la donna ha raccontato come è nata l’iniziativa a cui molti vip hanno ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Vip italiani uniti per, una bimba di 7affetta da una rara malattia genetica chedi farla. Per aiutarla, la sua mamma ha contattato personalmente i vip dello sport e dello spettacolo italiano, ottenendo una grande quantità di adesioni. Ognuno ha messo in palio un oggetto o un’esperienza acquistabile tramite un’asta online e tutto il ricavato sarà destinato alla ricerca perla piccola. La rarissima malattia diSilvia Cerolini è la mamma di, una bimba di soli 7affetta da una rara malattia genetica, che colpisce 2 bambini ogni 100mila. Parlando con il Corriere della Sera, la donna ha raccontato come è nata l’iniziativa a cui molti vip hanno ...

