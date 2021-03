Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 07:30 (Di lunedì 22 marzo 2021) Viabilità 22 MARZO 2021 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA CASILINA ED APPIA, TALE SINISTRO DA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA A CAUSA DI DIFFICOLTA DI IMMISIONE SEMPRE SUL RACCORDO TROVIAMO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINE E L’A24 Roma-TERAMO SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA GROTTA ROSSA E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA CASILINA ED APPIA, TALE SINISTRO DA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA A CAUSA DI DIFFICOLTA DI IMMISIONE SEMPRE SUL RACCORDO TROVIAMO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINE E L’A24-TERAMO SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA GROTTA ROSSA E ...

