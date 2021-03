Uno, Nessuno, Cento Nino su Rai 2 e Sky Arte lunedì 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Uno, Nessuno, Cento Nino il documentario a 100 anni dalla nascita su Rai 2 e Sky Arte in contemporanea lunedì 22 marzo Evento più unico che raro, il documentario Uno, Nessuno, Cento Nino lunedì 22 marzo sarà in contemporanea (o quasi) su Rai 2 alle 21:20 e su Sky Arte alle 21:15 anche in streaming su RaiPlay e Now. Un documentario ricco di inedite testimonianze sul suo percorso di vita raccontato dalla famiglia e con una lunga intervista rilasciata al figlio pochi anni prima della sua scomparsa. E proprio il figlio Luca (anche a S’è fatta notte lunedì dopo mezzanotte su Rai 1) è autore e regista del film documentario una produzione Rai Documentari, Istituto Luce ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 22 marzo 2021) Uno,il documentario a 100 anni dalla nascita su Rai 2 e Skyin contemporanea22Evento più unico che raro, il documentario Uno,22sarà in contemporanea (o quasi) su Rai 2 alle 21:20 e su Skyalle 21:15 anche in streaming su RaiPlay e Now. Un documentario ricco di inedite testimonianze sul suo percorso di vita raccontato dalla famiglia e con una lunga intervista rilasciata al figlio pochi anni prima della sua scomparsa. E proprio il figlio Luca (anche a S’è fatta nottedopo mezzanotte su Rai 1) è autore e regista del film documentario una produzione Rai Documentari, Istituto Luce ...

