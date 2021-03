Storia ragionata di come un JPEG sia arrivato a costare 70 milioni di dollari

(Di lunedì 22 marzo 2021) Cari collezionisti e appassionati d’arte, sareste disposti a comprare all’asta un’immagineper 70di? È quanto è successo qualche giorno fa da Christie’s. La più grande casa d’aste al mondo ha messo in vendita, per la prima volta in 255 anni, un’opera digitale di un tale che si fa chiamare Beeple, senza stima e con un prezzo di apertura di 100. È finita che, dopo una serie di rilanci al cardiopalma nell’ultima mezz’ora di contrattazioni, il martello del battitore si è fermato a 69,3di, sbaragliando ogni record per un’opera d’arte digitale e facendo del misterioso Beeple – vero nome Mike Winkelmann, illustratore del Wisconsin – il terzo artista vivente più quotato al mondo. Giusto per azzardare un paragone, nel 2014 una delle celebri ...

