Solid Atalanta | Verona ko al Bentegodi

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo le sconfitte di San Siro e Valdebebas la Dea torna a sorridere in trasferta. Come lo era stata a Genova (contro la Sampdoria), l‘piazza tre punti dal grande peso specifico superando all‘Hellase ottenendo un’ottima reazione psico-fisica dopo l’eliminazione in Champions League. Per fronteggiare l’allievo Juric, Gasperini ha proposto un modulo inedito dal primo minuto, dovuto principalmente all’assenza dei due esterni di ruolo Hateboer e Gosens, schierando un 4-2-3-1 e inserendo tutti i centrali disponibili e piazzando ben tre trequartisti dietro a Zapata. Una scelta che, alla fine dei conti, si è dimostrata più che azzeccata che ha fornitoità alla squadra in un match fisico e maschio e che le ha permesso di metter la vittoria in cassaforte sin dal primo tempo, rischiando quasi nulla ...