Serie C-Girone C, la Ternana a un passo dalla promozione: domenica le Fere in Serie B se… (Di lunedì 22 marzo 2021) La Ternana sempre più vicina alla promozione.Complici le sconfitte di Avellino e Bari nel weekend, rispettivamente contro Catania e Catanzaro, la compagine umbra potrebbe vincere il campionato di Serie C già domenica 28 marzo. Gli uomini di Cristiano Lucarelli, infatti, distano 12 punti dall'Avellino e 19 punti dal Bari a sole sette giornate dalla fine della regular season. Ragion per cui, potrebbero approdare in Serie B in caso di vittoria di entrambe le gare in programma questa settimana: mercoledì 24 marzo, la Ternana sfiderà in trasferta il Potenza, mentre domenica, sempre lontano dalle mura amiche, affronterà il Bisceglie. A quel punto, servirebbe che la Virtus Francavilla fermasse gli irpini: con un pareggio le ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Lasempre più vicina alla.Complici le sconfitte di Avellino e Bari nel weekend, rispettivamente contro Catania e Catanzaro, la compagine umbra potrebbe vincere il campionato diC già28 marzo. Gli uomini di Cristiano Lucarelli, infatti, distano 12 punti dall'Avellino e 19 punti dal Bari a sole sette giornatefine della regular season. Ragion per cui, potrebbero approdare inB in caso di vittoria di entrambe le gare in programma questa settimana: mercoledì 24 marzo, lasfiderà in trasferta il Potenza, mentre, sempre lontano dalle mura amiche, affronterà il Bisceglie. A quel punto, servirebbe che la Virtus Francavilla fermasse gli irpini: con un pareggio le ...

