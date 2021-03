Sea of Thieves riceve la quest The Legend of Glitterbeard, un tributo a uno sviluppatore del gioco scomparso (Di lunedì 22 marzo 2021) Sea of ??Thieves ha una nuova missione che rende omaggio a uno sviluppatore che ha lavorato al gioco ma purtroppo è scomparso nel marzo del 2020. La nuova quest si chiama The Legend of Glitterbeard e onora uno sviluppatore di nome James White, che ha lavorato come apprentice data analyst su Sea of ??Thieves fino alla sua prematura scomparsa. Alex Hunnisett di Rare descrive James come "eccezionalmente brillante e amichevole" e "un gigante gentile con un comportamento semplice e una barba epica che farebbe brillare di orgoglio anche il più grande pirata". "Mentre ci avviciniamo all'anniversario della sua morte, introdurremo The Legend of Glitterbeard nel gioco. Ci auguriamo che catturi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Sea of ??ha una nuova missione che rende omaggio a unoche ha lavorato alma purtroppo ènel marzo del 2020. La nuovasi chiama Theofe onora unodi nome James White, che ha lavorato come apprentice data analyst su Sea of ??fino alla sua prematura scomparsa. Alex Hunnisett di Rare descrive James come "eccezionalmente brillante e amichevole" e "un gigante gentile con un comportamento semplice e una barba epica che farebbe brillare di orgoglio anche il più grande pirata". "Mentre ci avviciniamo all'anniversario della sua morte, introdurremo Theofnel. Ci auguriamo che catturi ...

Advertising

Eurogamer_it : #SeaofThieves: ecco The Legend of Glitterbeard, la quest in onore di uno sviluppatore di Rare scomparso. - BresAero : @SENTRY_CriGio Ciao ! Questo è il mio ultimo lavoro inspirato da Sea of Thieves. Spero che ti piaccia! - infoitscienza : Sea of Thieves supera i 20 milioni di giocatori, live l'Update 2.0.23 - GamingToday4 : Sea of Thieves: nuova missione in tributo ad un programmatore scomparso - Dansai75 : Sea of Thieves! -