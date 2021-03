Scorza collegio del Garante a Federica | «Scusaci se non abbiamo fatto abbastanza»

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’urlo di, 16enne vittima di revenge porn, è arrivato aldella Privacy. La ragazza della provincia di Catanzaro – che Giornalettismo ha intervistato – aveva registrato un video per raccontare la sua storia: un vecchio video di TikTok, girato due anni fa, è stato screenshottato, modificato in maniera oscena e diffuso su Telegram negli ultimi giorni. Un caso che ci hacapire come, in Italia, ci siano ancora tanti passi da fare in merito alla prevenzione del revenge porn, nonostante sia diventato un reato ormai nel 2019. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @demarco LEGGI ANCHE >, 16 anni, vittima di revenge porn: «Screenshot di un mio video su TikTok circolato poi su Telegram» ...

Ultime Notizie dalla rete : Scorza collegio

Forumpa - Il Forum della Pubblica Amministrazione

Si chiamerà 'Governare il futuro' il podcast quotidiano di HuffPost firmato da Guido, componente deldel Garante per la protezione dei dati personali. Tutte le mattine, nello spazio di circa 5 minuti,ragionerà su quei temi che stanno all'incrocio tra diritto e ...Già dal 1958, mentre lavorava prima come insegnante in une poi come giornalista, Guccini ... ma non aveteGodetevi il successo, godete finché dura Che il pubblico è ammaestrato e non ...di Massimo Benedetti Quando il rimedio diventa peggiore del male. Addirittura quasi nove anni dopo il fatto compiuto. Il collegio del tribunale della Spezia presieduto da Diana Brusacà con giudici a l ...L'identità degli iscritti alle associazioni è inviolabile. È quanto ribadisce il Garante della privacy a conclusione della ...