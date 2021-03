Scherma | Kazan 2021 | Italia della spada contro la Corea del Sud ai quarti

(Di lunedì 22 marzo 2021) A, nella tappa di Coppa del Mondo di, sarà una doppia sfidadel Sud. I tabelloni delle gare a squadre infatti, vedranno sia la squadra azzurra dimaschile che quella femminile affrontare le compaginidel Sud negli assalti deidi finale. Il quartetto azzurro femminile ha superato la Svizzera negli ottavi mentre, in campo maschile, l’ha battuto la Danimarca. Adesso la doppia sfida alladel Sud, in programma domani mattina. SportFace.

... svoltasi oggi in Russia e precisamente a. La campionessa e maestra dell'Accademia Olimpica Beneventana diMaestro Antonio Furno, dopo aver brillantemente superato la fase a gironi ...... svoltasi oggi in Russia e precisamente a. La campionessa e maestra dell'Accademia Olimpica Beneventana diMaestro Antonio Furno, dopo aver brillantemente superato la fase a gironi ...A Kazan, nella tappa di Coppa del Mondo di spada, sarà una doppia sfida Italia-Corea del Sud. I tabelloni delle gare a squadre infatti, vedranno sia la squadra azzurra di spada maschile che quella ...Il mese di aprile dovrebbe segnare il ritorno alle gare per la scherma italiana, mentre la stagione internazionale è appena partita con la nostra Nicol Foietta impegnata in Russia, a Kazan, per la rip ...