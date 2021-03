Resident Evil Village avrà un'ampia scelta di armi rispetto a Resident Evil 7 (Di lunedì 22 marzo 2021) Durante la diretta streaming "Play!Play!Play!" di PlayStation Japan, si è parlato anche di Resident Evil Village, il prossimo capitolo della serie tanto atteso. In questo frangente, Capcom ha deciso di condividere qualche dettaglio sul gioco, focalizzandosi in particolare sul personaggio e sulle armi. A tradurre in punti ciò che è stato detto è l'insider DuskGolem, il quale ha riassunto le nuove informazioni in una serie di tweet. Secondo quanto condiviso gli sviluppatori hanno notato che questa è la prima volta nella serie in cui lo stesso protagonista viene mantenuto per due giochi consecutivi. In quanto tale, Resident Evil Village presenterà un Ethan Winters più maturo rispetto alla ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Durante la diretta streaming "Play!Play!Play!" di PlayStation Japan, si è parlato anche di, il prossimo capitolo della serie tanto atteso. In questo frangente, Capcom ha deciso di condividere qualche dettaglio sul gioco, focalizzandosi in particolare sul personaggio e sulle. A tradurre in punti ciò che è stato detto è l'insider DuskGolem, il quale ha riassunto le nuove informazioni in una serie di tweet. Secondo quanto condiviso gli sviluppatori hanno notato che questa è la prima volta nella serie in cui lo stesso protagonista viene mantenuto per due giochi consecutivi. In quanto tale,presenterà un Ethan Winters più maturoalla ...

