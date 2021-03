Record di vaccinazioni nel Regno Unito | 27 dosi al secondo | un modello che funziona

Advertising

IlContiAndrea : Record #vaccinazioni in Gran Bretagna: oltre 870mila dosi in un giorno Noi li vediamo col binocolo. - fanpage : Il Regno Unito stabilisce il terzo record consecutivo di vaccinazioni anti-Covid giornaliere. - sole24ore : #Coronavirus oggi: Regno Unito, record di 874mila #vaccinazioni: una dose iniettata ogni 27 secondi. #Sileri: «Ci s… - alcinx : RT @sole24ore: #Coronavirus oggi: Regno Unito, record di 874mila #vaccinazioni: una dose iniettata ogni 27 secondi. #Sileri: «Ci serve tutt… - UBrignone : RT @sole24ore: #Coronavirus oggi: Regno Unito, record di 874mila #vaccinazioni: una dose iniettata ogni 27 secondi. #Sileri: «Ci serve tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Record vaccinazioni

Il Sole 24 ORE

I dati relativi a sabato 20 marzo costituiscono un primato nel Regno Unito: con 874.000 dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate ha archiviato una giornata da. In pratica, secondo il Daily Mail, si è viaggiato a 27 dosi al secondo. Già venerdì 19 marzo la campagna di vaccinazione aveva raggiunto livelli altissimi, con 711.156 dosi inoculate. Nel ...Genova " Le belle giornate di sabato e domenica hanno spinto i genovesi a uscire, nonostante la zona arancione.di sanzioni nel fine settimana. Intanto, oggi ripartono ledei medici di famiglia. E anche le proteste in piazza De Ferrari delle categorie colpite dai divieti. Controlli ai ...Con 874.000 dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate, in data 20 marzo, il Regno unito ha battuto un record. Infatti crolla il numero dei morti in totale che è passato da 52, della settiman ...Adesso che l'Ema si è pronunciata sul vaccino di AstraZeneca scopriamo le strategie operative su AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer.