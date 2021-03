“Noi” Alena Seredova | primo compleanno con Vivienne ma non solo | eccola con tutti i suoi figli E quanto sono cresciuti!

(Di lunedì 22 marzo 2021) La felicità di essere mamma e la serenità per aver (ri)trovato l’amore.ha compiuto domenica 21 marzo 2021 quarantatré anni e confidiamo che non se la prenda per aver parlato della sua età. D’altra parte se gli anni passano per, per lei invece di lasciare fastidiosi segni il trascorrere del tempo l’ha fatta diventare, se possibile, ancora più bella. Non si tratta certo edi una bellezza esteriore, ma di quello che traspare dal suo sguardo, dai lineamenti del suo viso, dalla sua figura. Rilassata, appagata, contenta di essere insieme alle persone per lei più care. Così l’ex modella di origine ceca naturalizzata italiana ha festeggiato il suocon iLouis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Gigi Buffon, il compagno Alessandro Nasi e la ...

Advertising

NandoPiscopo1 : @cerucrazia @essemg0819 Pogba/Rashford mancavano dei titolarissimi. Due sono eh E noi ne mancavano 5. Poi era un B… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Alena

Mediaset Play

PerSeredova un compleanno d'amore in cucina '' scrive con un cuore accompagnando la foto che la ritrae insieme ai tre figli e al compagno. Tutti felici e sorridenti in casa, davanti al ...Ed è confortante sapere che dipende soprattutto da. Negli scontri diretti non dovremo ... Alboni, D', Lombardi, Masala, Onisa, Provenzano, Sabattini. Attaccanti. Bentivegna, Mattiolo, ...GUARDA “CI HO MESSO DEL TEMPO” - “Ci ho messo un po’ di tempo ma adesso sono serena”, confessa Alena ai suoi follower in occasione del suo compleanno. “Ho provato una delusione e un dolore pazzeschi”, ...Anche per Alena Seredova un altro compleanno da festeggiare in casa e senza amici per colpa di questa maledetta pandemia. Alcune foto pubblicate dalla festeggiata mostrano il compleanno in cucina, mom ...