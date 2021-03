Martina Crocchia | record di puntate e quanto ha vinto alla Ghigliottina

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tutti i numeri della campionessa dell’Eredità, . (screenshot video)Una pioggia di vincite e finora è sicuramente la vincitrice che ha stupito di più in questo 2021: stiamo parlando di, che praticamente per quasi tutto il mese di marzo è stata la campionessa più vincente del quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana. I suoi numeri sono davvero da grande campionessa e se a fine stagione fosse previsto un torneo dei campioni a lei spetterebbe di sicuro un posto. Leggi anche –>, fan scatenati a L’Eredità: “Ma si è rifatta?” Lei da parte sua, attraverso il suo profilo Instagram, tiene attivo ogni giorno il dialogo con i tanti follower che la seguono e che graziesua partecipazione al quiz show di Raiuno diventano ogni giorno ...

Advertising

MarcoPinzi1 : Martina crocchia - zazoomblog : L’Eredità 21 marzo 2021 Martina Crocchia vince ancora alla Ghigliottina e supera quota 40mila euro complessivi -… - _MaRtInA_27_ : RT @louthebean: indossai una felpa molto larga,mi misi un filo di trucco e raccolsi i capelli in una crocchia spettinata - infoitcultura : L'Eredità, Martina Crocchia campionessa sex symbol: le foto della modella che ha vinto 26 mila euro - infoitcultura : L’Eredità 15 marzo, Martina Crocchia alla “ottava sinfonia” vince alla ghigliottina -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Crocchia

È la decima volta che la campionessa in carica affronta il gioco che conclude ogni puntata e, con questa vincita, sale a quota Il Triello della serata è tutto al femminile conche si ...Mancano pochi minuti alla nuova puntata de l'Eredità, ma vediamo cosa è successo ieri e chi è la nuova campionessa Elisabetta., dopo essersi portata una bella somma nei giorni scorsi, ieri non è riuscita ad arrivare alla ghigliottina. Al posto la neo campionessa Elisabetta che ha avuto la meglio al 'triello', ...La Ghigliottina porta ancora una vittoria con portafoglio per la campionessa de ‘L’Eredità’ Martina che aggiunge 16mila euro a quanto già in cassa.L' Eredità di oggi, domenica 21 marzo 2021 su Rai1. Prima del tg delle ore 20 va in onda in questo giorno festivo una sfida ...