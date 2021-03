Marocco | nella serie #TaAnaMeToo parlano le vittime di violenza

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Con i cartoni animati, il racconto delle violenze subite va dritto al cuore. Le protagoniste sono quattro giovani donne, che parlano in prima persona, testimoniando la voglia di battersi per un Marocco libero da pregiudizi patriarcali. La loro storie sono diventate una serie web prodotta dallo studio creativo Jawjab. Il titolo è #TaAnaMeToo, l’obiettivo rompere il silenzio che circonda le aggressioni sessuali in Marocco: solo il 6,6% delle persone che hanno subito violenza osa sporgere denuncia, anche se una donna su due afferma di essere stata vittima di abuso, secondo dati del ministero della Famiglia. La serie è firmata dal regista Nabil Ayouch e animata dai disegni di Meryem Ait Aghnia, di Oussama Abbassi, di Nass Reda-Fathmi e dell”artivista’ Zainab Fassiki. Tutte e tutti in prima linea contro l’articolo 490 del Codice penale che in Marocco criminalizza i rapporti sessuali fuori dal matrimonio e colpisce spesso proprio le vittime. Tra i casi più noti quello della giornalista Hajar Raissouni, giudicata colpevole di “aborto illegale”. L’ultima mobilitazione è partita invece pochi giorni fa, dopo la condanna a un mese di prigione di una mamma single di Tetouan vittima di un caso di “revenge porn”.

Santandre979 : Ogni volta nella home di yt mi appare questo tipo asiatico che gira tutti i ristoranti o rosticcerie e cose del gen… - ItalyinCasa : RT @Amb_Marocco: L’Ambasciatore del #Marocco a Roma #YoussefBalla ha incontrato Sua Eminenza il Cardinale Vicario Generale di Roma #AngeloD… - p_fpz : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #CannabisLegale ??Il governo del #Marocco ha approvato lo scorso 11 marzo la LEGALIZZAZ… - HoJi02816057 : RT @Amb_Marocco: L’Ambasciatore del #Marocco a Roma #YoussefBalla ha incontrato Sua Eminenza il Cardinale Vicario Generale di Roma #AngeloD… - ienablinski : RT @agenzia_nova: #Marocco A pochi giorni dall'adozione in Consiglio dei ministri del disegno di legge è già iniziata la corsa al nuovo #b… -

Ultime Notizie dalla rete : Marocco nella

Dire

Quelle enormi insegne pubblicitarie luminose sono un faronebbia che circonda Torino quando la si raggiunge dall'autostrada da Milano. Le torri 'Di ...nuovi proprietari in arrivo dale ...nostra regione le aziende che fanno capo a una struttura societaria straniera sono 22.519 al ... Pakistan e Albania, mentre sono in calo quelli originari della Cina e delche, comunque, ...Masina convocato dal Marocco, la FIFA dà l'ok: "Può giocare con la nazionale africana". L'esterno del Watfors già in campo con la Mauritania.La FIFA ha inviato una lettera ufficiale alla FRMF, la Federazione calcistica marocchina, per confermare l'eleggibilità del difensore cresciuto, in adozione, in Emilia-Romagna, regione dalla quale è p ...