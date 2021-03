Letta e il nuovo volto del PD: due donne ai vertici (Di lunedì 22 marzo 2021) Letta promette un rinnovamento radicale del partito democratico. Cambiamenti per i capogruppo parlamentari: in lizza due donne Il segretario dem propone un ‘rinnovamento radicale‘ del partito democratico. Dopo la nomina dei due vicesegretari, Giuseppe Provenzano e Irene Tinagli, Letta passa a un rinnovamento dei vertici, puntando su due capigruppo donne. Il Pd di Letta ‘Ai gruppi Camera e Senato suggerisco che dopo tre anni di guida maschile, gli ultimi due siano a guida femminile. I gruppi sono autonomi, a loro scegliere con chi‘, dichiara Letta. Il neo segretario ha, infatti, tutte le intenzioni di cambiare il partito e dopo la nomine dei due vicesegretari, preannuncia un cambiamento dei vertici parlamentari maschili. Le possibili ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021)promette un rinnovamento radicale del partito democratico. Cambiamenti per i capogruppo parlamentari: in lizza dueIl segretario dem propone un ‘rinnovamento radicale‘ del partito democratico. Dopo la nomina dei due vicesegretari, Giuseppe Provenzano e Irene Tinagli,passa a un rinnovamento dei, puntando su due capigruppo. Il Pd di‘Ai gruppi Camera e Senato suggerisco che dopo tre anni di guida maschile, gli ultimi due siano a guida femminile. I gruppi sono autonomi, a loro scegliere con chi‘, dichiara. Il neo segretario ha, infatti, tutte le intenzioni di cambiare il partito e dopo la nomine dei due vicesegretari, preannuncia un cambiamento deiparlamentari maschili. Le possibili ...

