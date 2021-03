Ho sposato un bipolare

(Di lunedì 22 marzo 2021) Leggo su Internet cose che non sapevo e riconosco in lui. L''ideorrea' per esempio: l'esplosione di idee che viene nella fase cosiddetta maniacale. L'insonnia. La tendenza a spendere: eh già, ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sposato bipolare

Yahoo Finanza

Intanto l'ho. Related Story Aurora Ramazzotti parla di salute mentale Andrea ha pochissimi ... all'improvviso, accendono la luce su quei tre anni di montagne russe: disturbo. Ho ...Poi nel 2018 Sara, intervistata dalle Iene , aveva detto di essere una persona nuova: "Soffro di disturbo. Mi sto curando. Ero un morto che camminava . I video porno non li avrei mai girati ...Sara Tommasi e il suo manager Antonio Orso sono convolati a nozze domenica 21 marzo in Umbria con rito civile. I particolari nell'articolo.Sara Tommasi e Antonio Orso si sono sposati. Come annunciato qualche mese fa, la showgirl e il manager hanno festeggiato con una cerimonia molto intima in compagnia di parenti e amici. "Nel borgo medi ...