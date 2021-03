GF Vip 5, Rosalinda Cannavò infastidita da un commento e una rivelazione scioccante di Giacomo Urtis (Di lunedì 22 marzo 2021) Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis hanno discusso a distanza a causa di un tweet che è stato descritto come poco carino e, con molta probabilità, anche scritto in modo del tutto sbagliato, da parte del chirurgo plastico. Parole che, per l’attrice siciliana, sono apparse alquanto “pesanti” e, delle quali, il chirurgo pare essersene subito scusato. Insomma, dopo una piccola diatriba i due ex concorrenti del GF Vip pare che abbiano fatto pace. Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è successo con esattezza. Il tweet di Giacomo Urtis “Rosalinda nemmeno la sentivamo – in questo modo esordisce su Twitter il dottor Giacomo Urtis (ed ex coinquilino del GF Vip di Rosalinda Cannavò), per poi proseguire – Io e Sonia ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 marzo 2021)hanno discusso a distanza a causa di un tweet che è stato descritto come poco carino e, con molta probabilità, anche scritto in modo del tutto sbagliato, da parte del chirurgo plastico. Parole che, per l’attrice siciliana, sono apparse alquanto “pesanti” e, delle quali, il chirurgo pare essersene subito scusato. Insomma, dopo una piccola diatriba i due ex concorrenti del GF Vip pare che abbiano fatto pace. Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è successo con esattezza. Il tweet dinemmeno la sentivamo – in questo modo esordisce su Twitter il dottor(ed ex coinquilino del GF Vip di), per poi proseguire – Io e Sonia ...

