Flash News di Lunedì 22 Marzo 2021 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il caos vaccini in Lombardia, negli ultimi giorni, ha creato forti disservizi. Il Presidente della Regione, Fontana, ha cambiato i vertici dell'azienda regionale ARIA che gestiva le prenotazioni. In settimana dovrebbe arrivare l'assegnazione a Poste Italiane; Il dossier vaccini è sul tavolo di Palazzo Chigi. Questa mattina c'è stato un incontro tra il Premier Draghi, il Capo della protezione civile Curcio e il commissario all'emergenza Figliuolo. Preoccupano le differenze tra le regioni nel numero di somministrazioni, per questo si pensa ad una struttura di coordinamento e di intervento rapido sul territorio; Oggi sono stati resi noti i risultati di uno studio Americano che afferma che AstraZeneca è un vaccino sicuro e molto efficace. Da Bruxelles, intanto, il commissario incaricato della campagna di vaccinazione dice "finché tutti i produttori non avranno consegnato le dosi di ...

