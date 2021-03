Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale: è tornato in carcere (Di martedì 23 marzo 2021) Sono migliorate le condizioni di salute dell'ex re dei paparazzi, di nuovo in prigione per non aver rispettato i domiciliari L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 marzo 2021) Sono migliorate le condizioni di salute dell'ex re dei paparazzi, di nuovo in prigione per non aver rispettato i domiciliari L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Activnews24 : Fabrizio Corona dimesso dall'ospedale e portato in #carcere a Monza - EnzoGshore : @CondiMr Intanto Fabrizio corona si è fatto 7 anni per due foto - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fabrizio Corona dimesso dall'ospedale e portato in #carcere a Monza - leggoit : Fabrizio Corona dimesso dall'ospedale e portato in #carcere a Monza - terzigio : RT @ElisaDiGiacomo: @terzigio Puro accanimento, temp veramente per la salute di Fabrizio Corona ?? -