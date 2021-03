Fabrizio Corona, annuncio choc: “La morte non mi spaventa” (Di lunedì 22 marzo 2021) Fabrizio Corona lo ha annunciato pubblicamente. La sua voce è stata Massimo Giletti che a Non è l’Arena ha letto la lettera straziante dell’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona è ricoverato da circa 10 giorni nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Se l’ex re dei paparazzi si trova in questo posto è a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 marzo 2021)lo ha annunciato pubblicamente. La sua voce è stata Massimo Giletti che a Non è l’Arena ha letto la lettera straziante dell’ex re dei paparazzi.è ricoverato da circa 10 giorni nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Se l’ex re dei paparazzi si trova in questo posto è a L'articolo proviene da Inews.it.

