Dl Sostegni e lavoro: cosa cambia con Reddito di cittadinanza e licenziamenti (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono dodici le misure previste dal decreto Sostegni per il comparto lavoro: dagli ammortizzatori sociali, Reddito d’emergenza e Reddito di cittadinanza, al sostegno delle grandi imprese, come l’ex Ilva, passando il settore aeroportuale. Il decreto legge, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, prevede nuove misure per il sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Vediamole insieme. Cassa integrazione Covid Sono previste: 13 settimane di cassa integrazione ordinaria Cigo, dal primo aprile 2021 al 30 giugno 2021, senza pagamento del contributo addizionale.; 28 settimane dal primo aprile 2021 al 31 dicembre 2021 di Cassa in deroga più assegno ordinario senza pagamento del contributo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono dodici le misure previste dal decretoper il comparto: dagli ammortizzatori sociali,d’emergenza edi, al sostegno delle grandi imprese, come l’ex Ilva, passando il settore aeroportuale. Il decreto legge, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, prevede nuove misure per il sostegno alle imprese e agli operatori economici, di, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Vediamole insieme. Cassa integrazione Covid Sono previste: 13 settimane di cassa integrazione ordinaria Cigo, dal primo aprile 2021 al 30 giugno 2021, senza pagamento del contributo addizionale.; 28 settimane dal primo aprile 2021 al 31 dicembre 2021 di Cassa in deroga più assegno ordinario senza pagamento del contributo ...

